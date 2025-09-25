پخش زنده
امروز: -
معاون امور دهیاریهای کشور گفت: در برنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اعتبارات ویژهای به روستاهای هدف گردشگری اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: با توجه به محدودیت آب و خاکی که در کشور داریم، گردشگری میتواند یکی از منابع اصلی اقتصاد روستایی در ایران محسوب شود.
علی قربانی امروز در جریان بازدید از روستای گردشگری بیشه در استان لرستان افزود: روستاهای بسیار خوب و با ظرفیت زیادی در کشور داریم که با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این روستاها، میتوان گردشگر داخلی و خارجی جذب کرد که لازم است بخش خصوصی نیز پای کار بیاید.
معاون امور دهیاریهای کشور درخصوص بازدید از روستای گردشگری بیشه گفت: این سفر بهمنظور بررسی مسائل و مشکلات روستاها و همچنین برگزاری نشستی با دهیاران منتخب و بخشداران استان لرستان بهدعوت معاونت امور عمرانی استانداری لرستان انجام شد.
علی قربانی افزود: روستای گردشگری بیشه جزء منحصر به فردترین روستاهای گردشگری کشور است که سالانه حدود ۸۰ هزار گردشگر از این روستا بازدید میکنند و بعد از کندوان که امسال نزدیک به ۱۶۰ هزار گردشگر داشته است، بیشترین گردشگر را در ایران دارد.
وی گفت: با کمک معاون عمرانی استانداری لرستان اعتباراتی را برای زیرساختهای این روستا اختصاص خواهیم داد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: اقدامات خوبی در زمینه روستاهای گردشگری در لرستان انجام شده است اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که تصمیماتی اتخاذ خواهیم کرد که بتواند زیرساختهای روستاهای این منطقه را تقویت کند.