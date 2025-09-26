پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه چهارم شهریور ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
- حد فاصل پل باغ زندان تا کوچه شهید خانی در خیابان ساحلی از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان سرداران و کوچه ششم خیابان جانبازان از ساعت ۱۳:۰۰ صبح الی ۱۷:۰۰ ظهر
-خیابان ۲۸ متری باغ زندان نیستان گلدیس و بلوار مدرس از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
-شهرک فجر و همت از ساعت ۱۴:۰۰ ظهر الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر
-خیابان مفتح شرقی، حافظ شمالی و محدوده میدان سعدی از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر