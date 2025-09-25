امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پیگیری صدور خودکار مجوز‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۳- ۱۷:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
انتشار جزئیات دستاورد اطلاعاتی ایران
انتشار جزئیات دستاورد اطلاعاتی ایران
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
آن ۵ نفر
آن ۵ نفر
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
حمایت هنرمندان جهان از مظلومیت مردم غزه
حمایت هنرمندان جهان از مظلومیت مردم غزه
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
رونق تولید محصولات داخلی
رونق تولید محصولات داخلی
۱۴۰۴-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

صدور مجوز برای راه اندازی گلخانه ها در گلستان فقط با چهار استعلام

یک میلیون پروانه کسب تا پایان مرداد صادر شد

مجوز‌های آماده صرفه جویی شش ماهه در اجرای طرح ها را به همراه دارد

برچسب ها: صدور مجوز ، درگاه ملی مجوز‌های کشور ، مجوز الکترونیکی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 