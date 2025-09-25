پخش زنده
امروز: -
واحد سوم گازی نیروگاه سیکلترکیبی خرمآباد به ظرفیت ١٨٣ مگاوات و با حجم سرمایهگذاری ۶۰ میلیون یورو توسط وزیر نیرو افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما واحد سوم گازی نیروگاه سیکلترکیبی خرمآباد به ظرفیت ١٨٣ مگاوات و با حجم سرمایهگذاری ۶۰ میلیون یورو توسط وزیر نیرو عصر امروز پنجشنبه افتتاح شد.
نیروگاه خرمآباد به ظرفیت یکهزار مگاوات در دو قطعه در حال احداث است که قطعه اول آن با برخورداری از دو واحد گازی و یک واحد بخار به ظرفیت ۴٨۴ پیش از این به شبکه متصل و در حال تولید برق است.
قطعه دوم نیروگاه نیز شامل دو واحد گازی از نوع Map۲B به ظرفیت هر واحد ١٨٣ مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت ١٨٠ مگاوات است که در حال حاضر واحد گازی جدید قطعه دوم نیروگاه به ظرفیت ١٨٣ مگاوات با سرمایهگذاری بالغ بر ۶۰ میلیون یورو وارد مدار تولید شده است.
راندمان نهایی این نیروگاه در حالت سیکلترکیبی ۵۵ درصد میباشد و هدف از تولید واحد مذکور تامین بخشی از نیاز شبکه سراسری برق کشور، تامین نیاز برق صنایع به انرژی مطمئن و پایدار، ارتقای پایداری شبکه برق غرب کشور، اشتغالزایی و... است.
تمامی تجهیزات و فرایند اجرایی طرح توسط متخصصان و مهندسان داخلی طراحی، ساخت و اجرا شده است و احداث نیروگاه فوق برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه داشته است.