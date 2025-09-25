به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در مراسم مهمانی لاله ها همچنین ، از ۸۰ کتاب دفاع مقدس نیز رونمایی شد که ۱۸ عنوان آن به صورت صوتی منتشر شده است .

در این مراسم فرمانده انتظامی استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت : در دفاع مقدس ۸ ساله از یک نوجوان ۱۳ ساله مثل شهید فهمیده گرفته تا افراد مسن حضور داشتند و باعث پیروزی ما شدند .

سردار موقوفه ای افزود: جوانان از سراسر ایران به مناطق جنگی اعزام می شدند و در آن مکان مقدس همه متحد و برادر می شدند .

وی ادامه داد : در جنگ تحمیلی ، رزمندگان با کمترین امکانات ، گاهی فقط با یک نان در نبرد با دشمن بودند .

فرمانده انتظامی استان همچنین تاکید کرد: این شجاعت و منش و بزرگواری فقط ویژه رزمندگان نبود و مردم هم پا به پای رزمندگان فداکاری و ایثار میکردند تا دفاع مقدس پیروز شود .

سردار موقوفه ای همچنین، اقتدار و توان نظامی در جنگ ۱۲ روزه را نیز نتیجه پیروزی و مقاومت در دفاع مقدس ۸ ساله دانست و گفت : نیروهای مسلح توانستند در این ایام به خوبی از کشور دفاع کنند و دشمن را ناامید کردند .

وی به موضوع انسجام مردم در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: حتی عده ای هم که از شرایط کشور ناراضی بودند باز جلوی دشمن ایستادند .