کیفیت زندگی باید محور طراحی شهرها باشد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در نشست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهرستان با بیان انتقادات و پیشنهادات جدی در حوزه مدیریت شهری، بر لزوم بازنگری در رویکردهای فعلی توسعه و طراحی شهری تاکید کرد.
علی صفری با اشاره به مشکلات زیرساختی و بافتهای فرسوده در بسیاری از شهرهای کشور، خواستار نگاهی انسانی، مشارکتپذیر و هوشمند به مقوله حکمرانی شهری شد و گفت: در بسیاری از شهرها، زیرساختها دچار شکست شدهاند اگر ما بتوانیم با نگاهی کارشناسانه و با استفاده از تجربههای واقعی، مدلهای مناسبی را برای شهرها طراحی کنیم، قطعاً میتوانیم کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به وضعیت استانهای مهاجرپذیر گفت: در این استان، با وجود داشتن بیشترین سرانه آموزشی تعریفشده، با کمبود شدید فضاهای آموزشی روبهرو هستیم. سالانه حدود ۳۰ هزار دانشآموز به جمعیت دانشآموزی اضافه میشود، اما زیرساختها پاسخگوی این رشد نیستند. تعریف سرانه باید واقعی باشد؛ نمیتوان تنها به مساحتها نگاه کرد، بلکه باید رشد جمعیت و کیفیت خدمات نیز در نظر گرفته شود.
صفری به اشکالات بنیادین در سیستم طراحی و اجرای طرحهای شهری اشاره کرد و گفت: بسیاری از کسانی که مسئولیت طراحی و اجرای پروژههای شهری را دارند، فاقد دانش یا تجربه لازم در حوزه شهرسازی هستند. این موضوع باعث بروز بنبستهای متعدد، از جمله در حوزه حملونقل شهری شده است. امروز دیگر شهرها نیازمند سیستمهای حملونقل هوشمند هستند. ترافیک تنها مسئله فیزیکی نیست؛ هزاران مشکل اجتماعی و روانی در پس آن وجود دارد.