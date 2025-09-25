به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، غار‌ها علاوه بر آثار تاریخی که به عنوان سکونتگاه یا نیایشگاه مورد استفاده قرار می‌گرفته است، دارای شگفتی و زیبایی‌ها فراوانی نیز هستند که درجذب گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت تاثیر گذارند.

غار کرفتو در دیواندره، غار گلسانه در بیجار، کنه شم شم در مریوان، کنه کم تار و زورآوا در سقز ازجمله غار‌های تاریخی استان کردستان به شمار می‌روند.

معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست کردستان می‌گوید: در کردستان ۱۰۰ غارشناسنامه دارو به ثبت رسیده است.

قادری با اشاره به تهدیدات به غار‌ها گفت: باید برای هر غار یک دستورالعمل حفاظتی اختصاصی در نظر گرفته شود.

با توجه به اهمیت تاریخی و طبیعی غارها، حفاظت و مرمت آنها از اهمیت بسیاری برخورداراست تا نسل‌های آینده نیز از این ثروت‌های فرهنگی و طبیعی بهره‌مند شوند.