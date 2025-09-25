پخش زنده
استان کردستان علاوه بر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی دارای جاذبههای طبیعی بیشماری از جمله غارها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، غارها علاوه بر آثار تاریخی که به عنوان سکونتگاه یا نیایشگاه مورد استفاده قرار میگرفته است، دارای شگفتی و زیباییها فراوانی نیز هستند که درجذب گردشگران و علاقهمندان به طبیعت تاثیر گذارند.
غار کرفتو در دیواندره، غار گلسانه در بیجار، کنه شم شم در مریوان، کنه کم تار و زورآوا در سقز ازجمله غارهای تاریخی استان کردستان به شمار میروند.
معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست کردستان میگوید: در کردستان ۱۰۰ غارشناسنامه دارو به ثبت رسیده است.
قادری با اشاره به تهدیدات به غارها گفت: باید برای هر غار یک دستورالعمل حفاظتی اختصاصی در نظر گرفته شود.
با توجه به اهمیت تاریخی و طبیعی غارها، حفاظت و مرمت آنها از اهمیت بسیاری برخورداراست تا نسلهای آینده نیز از این ثروتهای فرهنگی و طبیعی بهرهمند شوند.