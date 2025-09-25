پخش زنده
اعتراضات مردم لداخ بر سر درخواست وضع ایالت و شمول منطقه در جدول ششم قانون اساسی هند به خشونت کشیده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ در این درگیریها دستکم چهار نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند. معترضان خودروها را آتش زدند و به دفتر حزب حاکم بی جی پی حمله کردند.
فرماندار لداخ، کاویندر گوپتا، وقوع مرگ و میر را تأیید و اعلام کرد که حکومت نظامی در شهر له و بخشهایی از کارگیل برقرار شده است. پلیس برای کنترل اوضاع مجبور به تیراندازی شد و دهها نفر بازداشت شدند.
فعال محیط زیست سونام وانگچوک گفت: اعتراضات مسالمتآمیز بوده و خشونتها غیرمنتظره بوده است. احزاب سیاسی و رهبران محلی نیز دولت مرکزی را مسئول این وضع دانسته و خواستار گفتوگو با مردم لداخ شدند.
تحلیلگران هشدار میدهند که حل بحران، نیازمند گفتوگوی فوری و تدابیر مسالمتآمیز است تا از تشدید ناآرامیها جلوگیری شود.
له (Leh) و لداخ (Ladakh) در شمال هند واقع شدهاند و در منطقه هیمالیا قرار دارند. لداخ، یک منطقه خودمختار (Union Territory) است که از سال ۲۰۱۹ از جامو و کشمیر جدا شد. این منطقه شامل دو بخش اصلی است: له و کارگیل.
له، مرکز بخش له و مهمترین شهر لداخ است. این شهر تاریخی، مقر اداری و اقتصادی منطقه و همچنین مقصد گردشگری معروف به دلیل مناظر کوهستانی و فرهنگ تبتی-بودایی است.
لداخ، مرز مشترک با چین (تبت) و پاکستان دارد، بنابراین منطقهای حساس از لحاظ امنیتی و راهبردی محسوب میشود. اقلیم خشک و سرد با ارتفاع زیاد (حدود ۳۵۰۰ متر از سطح دریا). جمعیت آن عمدتاً شامل بوداییهای تبتیتبار و اقلیت مسلمان است.
جدول ششم قانون اساسی هند (Sixth Schedule of the Indian Constitution) مربوط به حمایت از مناطق قبیلهای و خودمختاری محلی در ایالتها و قلمروهای فدرال است. به عبارت سادهتر، این جدول سازوکار قانونی را برای حفظ حقوق قبیلهها، فرهنگ، زمین و منابع طبیعی آنها فراهم میکند.