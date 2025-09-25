پخش زنده
نماز جمعه ۳ مهر به امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۳ مهر ماه ۱۴۰۴ به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه میشود.
پیش از خطبهها نیز حجت الاسلام والمسلمین دیرباز نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری سخنرانی خواهد کرد.
(یک ساعت مانده به اذان) نیز محفل آدینه با تلاوت قاریان ممتاز کشوری و استعدادهای درخشان قرآنی و کارگاههای حفظ قرآن برای همه اعضای خانواده برگزار میشود.
خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.