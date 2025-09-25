به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام و المسلمین دیرباز در این مراسم با تشریح نکات کلیدی ایام هفته دفاع مقدس و نقش بی بدیل امام خمینی) ره در اتحاد و همدلی ملت شهید پرور ایران اسلامی، به تشریح مدیریت و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب در راهبری دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونی و تبیین دستاورد‌های اعجاب آور این ایام پرداخت.

وی در ادامه مرزبانان را چشمان بیدار ملت برشمرد و بر نقش اساسی مرزبانان در دیدبانی و حراست از کیان ایران اسلامی تاکید کرد.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در انتهای این مراسم به همراه فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی بر مزار شهید آرمیده در ستاد فرماندهی مرزبانی استان حاضرشد و به مقام شامخ این شهید گرانقدر ادای احترام کرد.