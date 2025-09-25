به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نمایش کمدی اجتماعی «قاتلین آپارتمان سباستین لوید» به کارگردانی محمد قویدل، تا هشتم مهر ماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه علامه رفیعی قزوین میزبان علاقه‌مندان به هنر نمایش است. این اثر فرهنگی فرصتی برای بهره‌مندی از یک تجربه کمدی با رویکردی اجتماعی در فضای تئاتر شهر قزوین فراهم می‌کند.

فراخوان دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر؛ اصحاب رسانه تا پایان آبان فرصت دارند

دهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف ارتقاء سطح کیفی رسانه‌های استان، تا پایان آبان ماه از آثار اصحاب رسانه استقبال می‌کند. اختتامیه این جشنواره مهم فرهنگی و رسانه‌ای در دی ماه برگزار خواهد شد.

علی اسدالله، مسئول سازمان بسیج رسانه، از رسانه‌ها دعوت کرده است تا با شرکت در این رویداد، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

رشد ۱۱ درصدی جذب گردشگر در استان قزوین

معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین از افزایش ۱۱ درصدی جذب گردشگر در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد گردشگری در استان و افزایش علاقه به بازدید از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی قزوین است.

محمدی، معاون گردشگری، این موفقیت را نتیجه تلاش‌ها در حوزه معرفی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست.