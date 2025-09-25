بی اعتمادی مطلق به آمریکا، نتیجه عقلانیت ناشی از فکر و تجربه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آنطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند در مذاکره باید انسان مطمئن باشد که طرف مقابل به آنچه متعهّد شد عمل خواهد کرد. وقتی می‌دانیم عمل نمی‌کند، چه مذاکره‌ای؟ بنابراین، دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره فریب افکار عمومی است.

تجربه نشان داده ما در هیچ مسئله‌ای نمیتوانیم [با آمریکا]مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم و صحبت کنیم.

بی عهدی آمریکا درمذاکرات بار‌ها تیتر اول مطبوعات بوده وهست و اینگونه برجسته شده که چرا مذاکره با آمریکا غیرعاقلانه است؟

مردم هم معتقدند اعتماد به آمریکا جز خسارت و پشیمانی نتیجه‌ای ندارد.