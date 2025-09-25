رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بازرسی ویژه از دادگستری‌ها علاوه بر جنبه نظارتی جنبه آموزشی و ارشادی نیز در بهبود و ارتقاء کیفیت و تسریع رسیدگی‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بازرسی ویژه از دادگستری مهاباد با نشست هماهنگی و توجیهی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان با هیئت بازرسی متشکل از مدیران ارشد قضایی استان که به منظور بررسی عملکرد حوزه قضایی مهاباد در این شهرستان حضور یافته‌اند همراه بود.

ناصر عتباتی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و تبریک هفته دفاع مقدس و تقدیر از مدیرانی که در بازرسی حضور داشتند گفت: امروز به لحاظ ضرورت کار با برنامه ریزی قبلی اینجانب به همراه هیئت بازرسی متشکل از معاونین قضایی، روسای شعب تجدیدنظر، دادستان مرکز استان، معاونین دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب ارومیه به دلیل ضرورت کار در حوزه قضایی مهاباد حضور یافته تا ضمن بررسی پرونده ها، عملکرد تک تک شعب را مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: مهاباد یکی از حوزه‌های قضایی مهم استان و حتی در برخی موضوعات مهم کشور است که نیاز به توجه ویژه نیز دارد و با توجه به اینکه بازرسین از قضات باتجربه و باسابقه هستند این بازرسی‌ها علاوه بر جنبه نظارتی جنبه آموزشی و ارشادی هم در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و تسریع رسیدگی‌ها دارد.

وی تاکید کرد: یکی از محور‌های این بازرسی تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و ارائه راهکار و ایجاد الزام و پیگیری تا به نتیجه رساندن آنهاست، از این رو باید تمرکز هم روی پرونده‌های مسن و معوق و هم کاهش موجودی باشد.

عتباتی در پایان از بازرسین خواست حرکت شعب بر مدار برنامه عملیاتی سال و دستیابی به اهداف آن را نیز مورد ارزیابی قرار دهند چراکه اهداف این برنامه ارتقاء کمی و کیفی خدمت به مردم است.

بنائی رئیس دادگستری مهاباد نیز در ابتدای این نشست ضمن خوشامد، از حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان مرکز استان و اعضای هیأت بازرسی در این حوزه قضایی تقدیر و این بازرسی‌ها را موجب کمک به ارتقاء و بهبود خدمت رسانی قضایی به مردم دانست.

پس از جلسه اعضاء تیم بازرسی ویژه استان برابر برنامه ریزی انجام شده در شعب مورد نظر مسقر شدند تا به صورت مفصل و دقیق به بررسی پرونده‌ها بپردازند.