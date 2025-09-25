پخش زنده
امروز: -
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش جبهه وطنمن گفت: امروز دشمنان میخواهند فناوری هستهای، توان موشکی و حتی کنترل آسمان ایران را بربایند و ایران را خلع سلاح کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجتماع مسئولین کمیته ها و ستادهای استانی جبهه مردمی وطن من در ایام هفته دفاع مقدس با حضور یادگاران سالهای حماسه و دفاع و جهادگران دفاع مقدس ۱۲ روزه امروز، برگزار شد.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه، این وقایع را بخشی از روندی تاریخی و جهانی دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران از زمان آغاز تاکنون با حوادث بزرگی مواجه بوده که بسیاری از آنها چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، ایران را درگیر کردهاند.
رضایی افزود: اما تفاوت اساسی میان حوادث قبل و بعد از انقلاب این است که همه حوادث قبل از انقلاب به ضرر ایران و با شکست همراه بود، در حالی که حوادث بعد از انقلاب همگی با پیروزی ملت ایران به پایان رسیدهاند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: این حادثه، نشان میدهد که اتفاقی نو در ایران افتاده است. دشمنان ما در حال تجربه شکستهای پیدرپی هستند، در حالی که ملت ایران از این تحولات با پیروزی بیرون آمده است.
سرلشکر رضایی این تحولات را بخشی از یک پروژه جهانی توصیف کرد و افزود: حادثهای که از غزه آغاز شده و امروز به ایران رسیده، یک گردباد شرورانه استبدادی است که هدف آن عبور از ایران و رسیدن به مرزهای چین است. این یک حادثه جهانی است که روزبهروز کشورهای بیشتری را درگیر میکند. چندی پیش قطر وارد درگیری شد و ممکن است تا پایان سال جاری عراق و ترکیه نیز وارد این معادله شوند.
وی با اشاره به هوشیاری ملت ایران تصریح کرد: ملت ما همیشه با بصیرتی آگاهانه و بهموقع، چنین حوادثی را درک کردهاند. همانگونه که امروز یک نهضت جهانی ضدصهیونیستی آغاز شده، در داخل ایران نیز یک قیام عظیم علیه صهیونیسم شکل گرفته است. این یک موضوع جهانی و بسیار بزرگ است که میتواند طلیعهای برای ظهور نیز باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین افزود: بسیاری نمیدانند عمق این حادثه چیست، آنها سادهاندیشانه تصور میکنند این موج انقلابی در ایران صرفاً هیجانی و گذراست، در حالی که این قیام ریشهدار و عمیق است. امروز ملت ایران با چالشهایی روبهروست که از جنس نسلکشی، تغییر جغرافیای منطقه و حتی برنامهریزی برای تجزیه ایران به پنج بخش است. این پلیدترین و ظالمانهترین جنگ تاریخ است.
وی با بیان اینکه هدف دشمنان، نه فقط نظامی بلکه اقتصادی و فناورانه نیز هست، تصریح کرد: آنها میخواهند فناوری هستهای، توان موشکی و حتی کنترل آسمان ایران را بربایند و ایران را خلع سلاح کنند. هدف نهاییشان این است که اگر آمریکا بخواهد از آسمان ایران عبور کند و در افغانستان فرود آید یا با چین وارد درگیری شود، ایرانیها هیچ واکنشی نشان ندهند. این نهایت ذلت است.
محسن رضایی در ادامه گفت: برخیها حتی صحبت از مذاکره با آمریکا میکنند تا از ایران بخواهند با اسرائیل پای میز مذاکره بنشیند. این سادهانگاری، واقعاً نگرانکننده است و تحلیلهایی از این جنس، هرچند گاهی از سر ناآگاهی است، اما در عمل به دشمن کمک میکند.
وی با تأکید بر اینکه فرصتسوزی و انتظار جایز نیست، چهار میدان اساسی برای مقابله با شرایط کنونی را برشمرد و گفت: ما در چهار میدان باید آماده و فعال باشیم: نظامی، اقتصادی، حضور مردمی و دیپلماسی. در حوزه نظامی، پس از جنگ ۱۲ روزه، نیروهای مسلح پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند. در حوزه اقتصادی نیز دشمن روی جدایی مردم از نظام حساب کرده بود که البته ناکام ماند. میدان سوم، حضور مردم در عرصههای مختلف است؛ چه در رسانهها، چه در راهپیماییها، چه در فعالیتهای فرهنگی و اطلاعاتی.
رضایی با اشاره به مشارکت مردم در شناسایی پهپادها، جاسوسها و اقدامات میدانی در برخی گمرکات و پشتبامها برای رصد فعالیتهای مشکوک، گفت: این حضور گسترده و مؤثر مردمی بسیار ارزشمند است. حتی برخی معترضان سابق یا زندانیان نیز در جنگ رسانهای در کنار نظام ایستادند و از جمهوری اسلامی در برابر حملات صهیونیستی دفاع کردند.
وی همچنین با اشاره به تحلیل یکی از استراتژیستهای آمریکایی (برژینسکی) گفت: برژینسکی هشدار داده بود که اگر ایرانیت و اسلام ناب به هم پیوند بخورند، دیگر هیچ قدرتی نمیتواند در برابر آن بایستد. امروز همین اتفاق افتاده است. شعارهای ایران وطن من، ایران حسینی است، رهبر من قهرمان است از دل مردم برخاسته است.
سرلشکر رضایی در خصوص میدان دیپلماسی نیز گفت: رفتار دیپلماتهای ایرانی نباید بهگونهای باشد که دشمن تصور کند ایران بالاخره به پای میز مذاکره بازمیگردد. اگر این پیام منتقل شود، آنها برای ادامه فشار و حمله مصممتر میشوند. معیار ما باید همان شاخصهایی باشد که رهبر معظم انقلاب بیان میکنند. ایشان با دههها تجربه سیاسی، حکمتهای عمیقی را در این بیانات ارائه میدهند که بیتوجهی به آنها، ایران را آسیبپذیر میکند.
رضایی با یادآوری تجربیات دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران، ما همواره عملیاتهای کوچک را ضروری میدانستیم تا روحیه رزمندگان حفظ شود. من در اختلافنظری که در این زمینه میان فرماندهان بود، موضوع را به حضرت امام(ره) ارجاع دادم. ایشان با درنگی کوتاه فرمودند: سرباز اگر نجنگد، روحیهاش را از دست میدهد. امروز نیز ما در میانه میدان نبرد هستیم و نمیتوانیم صبر پیشه کنیم.
وی افزود: مردم ما میتوانند در یکی از این چهار میدان نقشآفرین باشند. کارخانهها میتوانند به صنایع دفاعی کمک کنند. فناوری امروز بهگونهای است که صنایع بهصورت شبکهای و همافزا عمل میکنند؛ تولید پوشاک و مهمات در بسیاری کشورها همزمان انجام میشود.
محسن رضایی در پایان اظهار کرد: امیدوارم هدف اصلی این جلسات، جهاد فی سبیلالله، کمک به رهبر انقلاب و ملت ایران باشد. ایران هر چه بیشتر نقش ایفا کند، هم امنیت داخلی خود را حفظ میکند و هم جایگاه بینالمللی خود را ارتقا میدهد. روزگاری به ما میگفتند؛ چرا در لبنان و سوریه حضور دارید، اما امروز همه میدانند اگر جبهه مقاومت نبود، این اتفاقات ۲۰ سال پیش میافتاد. اگر قاسم سلیمانیها و سید حسن نصراللهها نبودند، وضعیت منطقه بسیار وخیمتر بود.