نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم مهمانی لالهها به مناسبت هفته دفاع مقدس، شهادت را زیباترین وجه زندگی انسانهای برگزیده دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم مهمانی لالهها که روز پنجشنبه سوم مهر در گلزار بهشت زهرا (س) برگزار شد، در ابتدا متن پیام حضرت آیتالله خامنهای را قرائت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی مقدم، سپس ضمن گرامیداشت یاد همه شهیدان اسلام، به ویژه شهدای اخیر مقاومت اسلامی در لبنان و غزه ، افزود : امسال هفته دفاع مقدس جلوهای ویژه یافته است، چراکه همزمان با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی، صدای حقطلبی ملتها در جایجای جهان طنینانداز شده است.
وی با اشاره به پیامهای اخیر و سال گذشته مقام معظم رهبری درباره شهدا، افزود: نباید کارهای روزمره ما را از اهداف بلند شهدا دور کند. زندگی نباید موجب غفلت از آرمانها شود. برای درک این پیام، باید بار دیگر مفهوم بلند شهادت را مرور کنیم. نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تبیین جایگاه شهادت، گفت: شهادت پلی است که انسان را از عالم محسوس و مادی به عالم غیب و حقیقت میرساند. شهیدان با ایمان به وعده الهی و گذشتن از خود، به مقام والای شهود دست مییابند و چیزی جز رضای الهی در اندیشه آنان نیست. وی با اشاره به آموزههای دینی، ادامه داد: همه ادیان الهی و مکاتب توحیدی معتقدند که عالم حقیقی فراتر از جهان مادی است. شهید کسی است که در مسیر جهاد فی سبیلالله به این حقیقت دست یافته و جان خود را برای رضای خدا تقدیم کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی مقدم، ضمن بیان روایتهایی از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در روز عاشورا که یارانش را به شکیبایی و عبور از رنجها دعوت کرد، گفت: سخنان امام حسین (ع) چنان دل یاران را روشن ساخت که آنان فاصله خود با لقاء الهی را تنها یک شمشیر دیدند. این نگاه، جوهره همه فرهنگهای شهادت در طول تاریخ است.
وی در پایان تأکید کرد: شهدا با خون خود چراغ راه امت را روشن کردهاند، و این فرهنگ باید برای نسلهای امروز و فردا حفظ و تقویت شود تا مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی استمرار یابد. در پایان این مراسم خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان با نثار گل در قطعه ۲۴ گلزار شهدای بهشت زهرا ادای احترام کردند.