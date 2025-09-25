پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور با توجه به احتمال اقدام برخی کشورهای اروپایی در فعالسازی ساز و کار موسوم به اسنپبک، تأکید کرد: امیدواریم چنین روندی رقم نخورد؛ با این حال، ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و نوع تعامل و سیاستهای ما نیز متناسب با وضع جدید تنظیم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه به وقت محلی و در سومین روز از سفر خود به نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس جمهوری بولیوی دیدار و گفتوگو کرد. این دیدار در محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
گفتنی است، آقای پزشکیان در دومین روز از هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جمع رهبران و نمایندگان عالیرتبه کشورهای جهان، دیدگاهها و نظرات جمهوری اسلامی ایران را تبیین و سپس با برخی از همتایان خود، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور، بلافاصله پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، دیدار و گفتوگو کرد.
آقای پزشکیان، همچنین با رؤسای جمهور سوئیس و فنلاند، رئیس شورای اروپا و نخست وزیر نروژ در محل اقامت خود، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور با برخی از فعالان ضد جنگ نیز در دومین روز حضور در نیویورک، در محل اقامت خود، دیدار کرد، دیدگاهها و نظر آنان را شنید و به پرسش آنان پاسخ داد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهور بولیوی، با اشاره به سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا گفت: رویکرد آمریکا نهتنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه همه کشورهایی است که با سیاستهای آن همراهی نمیکنند. در چنین شرایطی، کشورهایی که خواهان استقلال و حفظ جایگاه خود در نظام بینالملل هستند، باید توانمندیهای علمی، مهارتی و تخصصی خویش را ارتقا بخشند تا بتوانند مقتدرانه از منافع و حاکمیت ملی خود صیانت کنند.
آقای پزشکیان، ضمن قدردانی از همکاریها و تعاملات جمهوری بولیوی با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، به تحولات سیاسی اخیر در بولیوی اشاره و تصریح کرد: آینده توسعه روابط و گسترش همکاریهای تهران و لاپاز، منوط به اراده و عزم مشترک مقامات عالی دو کشور است. از سوی جمهوری اسلامی ایران، این اراده و عزم راسخ وجود دارد و بیتردید نوع سیاستگذاری و جهتگیری مسئولان بولیوی در تعیین مسیر همکاریهای آینده، نقشی تعیینکننده خواهد داشت.
رئیسجمهور، همچنین با توجه به احتمال اقدام برخی کشورهای اروپایی در فعالسازی ساز و کار موسوم به اسنپبک علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: امیدواریم چنین روندی رقم نخورد؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و بدیهی است که نوع تعامل و سیاستهای ما نیز متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد.
در ادامه این دیدار، آقای لوییس آرسه کاتاکورا، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیسجمهور کشورمان، سیاستهای جنگطلبانه آمریکا بهویژه در منطقه کارائیب را تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی و موجب نگرانی کشورهای مستقل دانست.
رئیس جمهور بولیوی، همچنین با اشاره به روابط سازنده و تعاملات مثبت میان ایران و بولیوی در سالهای گذشته، تصریح کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین، همواره تأثیری مثبت و سازنده برای کشورهای این منطقه به همراه داشته است. ما خواستار تداوم و تعمیق روابط دوستانه و نیز توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف هستیم.