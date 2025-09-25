به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار حجت اله قریشی در آئین افتتاح آبرسانی به ۷۲ روستای الیگودرز که امروز سوم مهرماه با حضور وزیر نیرو برگزار شد، گفت: ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای اجرا و تکمیل طرح‌های آبرسانی تخصیص یافت.

وی افزود: این میزان اعتبار به صورت مرحله‌ای و بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح‌ها پرداخت می‌شود و در اختیار قرارگاه سازندگی امام حسن قرار دارد.

سردار قریشی گفت: ۳۲۵ طرح آبرسانی روستایی در قالب ۲ قرارداد جداگانه برای نقاط مختلف سراسر کشور در دست اجرا است که از این تعداد، ۱۲۰ طرح در قرارداد اول و ۱۲۰ طرح دیگر در قرارداد دوم قرار دارند.

وی افزود: تاکنون ۱۰۰ طرح از قرارداد اول به اتمام رسیده و ۲۵ طرح از قرارداد دوم نیز در حال اجرا است که اعتبار کل این طرح‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این طرح‌ها در مدت زمان سه ساله به پایان خواهد رسید و نقش مهمی در رفع مشکل آب آشامیدنی روستا‌های کشور خواهد داشت.

سردار قریشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد قرارگاه امام حسن در حوزه محرومیت زدایی گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ روستای محروم در کشور به شبکه آب شرب متصل شده است و برنامه‌ریزی برای آبرسانی به پنج هزار و ۵۰۰ روستای باقی‌مانده نیزدر دستور کار قرار دارد.