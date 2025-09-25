توقیف سواری پژو پارس با ۲۵۰ میلیون ریال خلافی
رئیس پلیس راه استان ایلام از توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس با ۲۵۰ میلیون ریال خلافی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پلیس راه محور دهلران _ اندیمشک حین کنترل تخلفات رانندگی، یکدستگاه خودرو پژو پارس را به علت ارتکاب تخلف متوقف که پس از استعلام وضعیت خلافی مشخص شد خودرو دارای ۲۵۰ میلیون ریال خلافی میباشد.
وی افزود: خودروهای دارای خلافی بالای مبلغ پنجاه میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشند، متوقف و به پارکینگ دلالت داده میشوند.