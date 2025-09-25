لیگ برتر فوتبال؛ ترکیب پرسپولیس مقابل ملوان انزلی
کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی ۱۱ بازیکن اصلی دیدار مقابل تیم ملوان بندر انزلی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی بازیکنان اصلی دیدار مقابل ملوان بندر انزلی از هفته پنجم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:
پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، محمد خدابندهلو، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما، امید عالیشاه (کاپیتان) و علی علیپور
سرمربی: وحید هاشمیان
دیدار رفت تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۹ امشب سوم مهر به میزبانی قرمزپوشان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز می شود.