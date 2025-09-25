به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، اسامی بازیکنان اصلی دیدار مقابل ملوان بندر انزلی از هفته پنجم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما، امید عالیشاه (کاپیتان) و علی علیپور

سرمربی: وحید هاشمیان

دیدار رفت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۹ امشب سوم مهر به میزبانی قرمزپوشان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز می شود.