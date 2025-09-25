ایران‌خودرو مرحله جدید فروش محصولات خود را با عرضه ۱۱ خودرو در قالب فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای متقاضیان عادی و طرح‌های ویژه از یکشنبه ۶ مهرماه آغاز می‌کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: تعدادی از محصولات خود را در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان به صورت فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد، عرضه می‌کند.

بر اساس این گزارش، این طرح که از یک‌شنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ادامه دارد، شامل متقاضیان عادی (از این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی)، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.

در این طرح خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شوند. هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

متقاضیان می‌توانند برای شرکت در اولویت‌بندی و ثبت‌نام اولیه، در زمان یادشده به سایت ikcosales.ir مراجعه کنند.

زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی متقاضیان از طریق سایت خبری ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام می‌شود.