سال تحصیلی جدید حوزه علمیه حضرت خدیجه س شهرسریش آباد با حضور نماینده نماینده ولی فقیه در استان و مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با اشاره به اهمیت فهم دین و ترویج مفاهیم دینی در جامعه افزود طلاب علوم دینی برای کسب علم مجاهدانه تلاش کنند ودر عرصه‌های علم ودانش قوی شوند.

وی افزایش دانش اجتماعی، حسن خلق و تسلط به علوم روز را مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام عبد الملکی" مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده افزود :تربیت طلاب در تراز نظام اسلامی و ترویج معارف دینی در جامعه از مهم‌ترین رویکرد‌های حوزه است.

در پایان این مراسم از نخبه‌های علمی و بانوان مبلغ موفق تجلیل و قدردانی شد.