رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به رشد فزاینده تقاضا برای انرژی اتمی در کشور‌های جنوب و شرق جهان گفت: ما بدون قید و شرط از تمایل به توسعه و استفاده از این انرژی برای اهداف صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولادیمیر پوتین پنجشنبه در مجمع بین‌المللی اتم از رویداد‌های هفته جهانی اتم روسیه که با حضور جمعی از رهبران و رؤسای هیأت‌های خارجی از جمله محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد، بیان کرد: بدون قید و شرط از توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کنیم.

در این نشست همچنین الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس، نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان، آبی احمد نخست‌وزیر اتیوپی، جمشید خوجایف معاون نخست‌وزیر ازبکستان، مین آنگ هلینگ رئیس حکومت نظامی میانمار، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و الکسی لیخاچف مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم حضور داشتند.

پوتین در این نشست اظهار داشت: طبق پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا اواسط قرن جاری، ظرفیت ترکیبی تمام نیروگاه‌های هسته‌ای در سراسر جهان می‌تواند بیش از ۲.۵ برابر افزایش یابد و به تقریباً یک هزار گیگاوات برسد.

وی افزود: علاوه بر این، تقاضای فزاینده برای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تا حد زیادی در کشور‌های جنوب و شرق جهان وجود دارد که در حال تقویت پتانسیل فناوری و صنعتی خود هستند.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش آغازین سخنان خود نیز گفت: ما در نشست جهانی انجمن اتمی گرد هم آمده‌ایم. خوشحالم که از سران کشور‌ها و رهبران سازمان‌های بین‌المللی در اینجا استقبال می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با هم در مورد مسائل اساسی مربوط به حال و آینده صنعت هسته‌ای بحث کنیم.

وی ادامه داد: چنین گفتگویی به ویژه در زمانی که تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها و شرکت‌های بزرگ، انرژی هسته‌ای را به عنوان یک منبع انرژی حیاتی برای توسعه بلندمدت و شتابان می‌بینند، بسیار مهم است.

افزایش تقاضا به انرژی در دهه کنونی

پوتین تصریح کرد: نگرش عمومی نسبت به انرژی هسته‌ای به عنوان یک فناوری سازگار با محیط زیست که فرصت‌های گسترده‌ای را ایجاد می‌کند به طور پیوسته در حال تحول است.

وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای این تغییر الگو وجود دارد، از ظهور یک الگوی فناوری جدید به عنوان یکی از این دلایل نام برد؛ فناوری که با بهره‌گیری گسترده هوش مصنوعی و پردازش حجم عظیمی از داده‌ها به منابع انرژی قابل توجهی نیاز دارد.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: تنها در دهه کنونی، مصرف برق مراکز داده بیش از سه برابر خواهد شد. وی ادامه داد: روسیه در حال حاضر در حال ایجاد چنین سیستم‌های پردازش داده ماژولاری در نیروگاه‌های هسته‌ای خود است، زیرا نیروگاه‌های هسته‌ای به بهترین شکل، منبع تغذیه‌ای پایدار و ثابت را فراهم می‌کنند.

پوتین یادآور شد: یکی دیگر از عوامل مهم افزایش علاقه به انرژی هسته‌ای، تقاضا برای فناوری‌های به اصطلاح سبز است که تأثیر آنها بر محیط زیست و آب و هوا را به حداقل می‌رسانند؛ و تکرار می‌کنم، نیروگاه‌های هسته‌ای منبع کلیدی انرژی پاک و کم کربن هستند. آنها از نظر هزینه، سازگاری با محیط زیست و توانایی تأمین انرژی پایدار، از سایر منابع انرژی پیشی می‌گیرند.

وی در ادامه گفت: امروز نه تنها روسیه در کل زنجیره فناوری انرژی هسته‌ای تخصص دارد و به لطف ایمنی و مقاومت آنها در برابر تأثیرات خارجی، نیروگاه‌های هسته‌ای ساخته شده با استفاده از طرح‌های روسی بیشترین تقاضا را در جهان دارند.

وی ادامه داد: ما در حال توسعه پروژه‌هایی برای نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک، چه زمینی و چه شناور، هستیم که بنا بر اعلام شرکت روس‌اتم، به زودی به تولید انبوه خواهند رسید.

