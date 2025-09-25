به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد شهرستان داورزن گفت: در پویشی که به همت بنیاد علوی و مرکز نیکوکاری ساقی کوثر نامن برگزار شد، ۴۰۰ بسته لوازم‌ تحریر و کالابرگ حمایتی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان بین دانش‌ آموزان توزیع شد.

هادی امیدیان افزود: این اقدام با هدف تأمین بخشی از نیازهای آموزشی دانش‌ آموزان تحت پوشش و کاهش دغدغه‌ های خانواده‌ های نیازمند در شروع سال تحصیلی جدید انجام گرفت.