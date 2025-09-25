به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح اله داودی گفت: دما‌های شبانه از امشب با روندی آرام در استان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه گفت: بر اساس تحلیل مدل‌ها و نقشه‌های هواشناسی برای فردا چهارم مهرماه، پوشش ابر گاهی افزایش سرعت ورزش باد قابل پیش بینی است که در روز شنبه این افزایش سرعت وزش باد تا آستانه به نسبت شدید خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی استان برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از افزایش سرعت وزش باد توصیه کرد تمهیدات لازم اندیشیده شود.

داودی همچنین بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته الشتر با یک درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان بوده است.