به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان سیریک گفت: با همت مرکز نیکوکاری ثارالله در آستانه سال تحصیلی جدید، هزار تن از دانش آموزان نیازمند مناطق محروم و کمتر برخوردار سیریک بسته تحصیلی دریافت کردند.

محمد زاهدی افزود: کمیته امداد با همکاری و مشارکت مرکز نیکوکاری ثارالله در آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان با اولویت دانش آموزان ایتام تحت حمایت این نهاد در مناطق محروم شهرستان سیریک و در قالب جشن عاطفه‌ها توزیع کرده است.

زاهدی گفت: این بسته‌ها شامل کیف و لوازم التحریر به ارزش یک میلیون تومان است.

رئیس کمیته امداد شهرستان سیریک افزود: اکنون هزار و ۸۵۰ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این شهرستان تحت حمایت این نهاد هستند.