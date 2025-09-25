از تونل انتهایی مترو مشهد - گلبهار - چناران و آزادراه مشهد - قوچان بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی کشور و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این بازدید گفت: مسیر مشهد - قوچان از مسیر های پرتردد کشور است و به لحاظ وجود مضجع مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام و خیل زائران و مجاوران، نیاز است هر دو مسیر ریلی و جاده ای به سرعت محیا شود و به بهره برداری برسد.