بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از گلبهار
رئیس سازمان برنامه و بودجه از مترو مشهد - گلبهار و آزادراه مشهد - قوچان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی کشور و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تونل انتهایی مترو مشهد - گلبهار - چناران و آزادراه مشهد - قوچان بازدید کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این بازدید گفت: مسیر مشهد - قوچان از مسیر های پرتردد کشور است و به لحاظ وجود مضجع مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام و خیل زائران و مجاوران، نیاز است هر دو مسیر ریلی و جاده ای به سرعت محیا شود و به بهره برداری برسد.
شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید هم در بازدید از طرح های عمرانی و نهضت ملی مسکن در شهر گلبهار گفت: ۳۶ کیلومتر مسیر مترو مشهد - گلبهار - چناران آماده ریل گذاری است و همه این طرح نیاز به حدود ۵ همت اعتبار دارد که می توانیم به صورت ۵۰ درصد از منابع دولت و ۵۰ از منابع داخلی این طرح را به اتمام برسانیم.
ملکی افزود: طرح های نهضت ملی مسکن در گلبهار با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است که امیدواریم تا پایان سال جاری بخشی از این طرح ها تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
