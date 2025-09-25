مردم و مسئولان لرستان در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس با حضوری پرشور گلزار شهدای خرم آباد را غبارروبی و عطرفشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای خرم آباد که در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، روز شهدا، جانبازان و افتخارآفرینان برگزار شد، گفت: شهدا با نثار جان خود امنیت و عزت ایران اسلامی را تضمین کردند.

سردار هاشمی فر افزود: امروز فرصتی فراهم شد تا با آرمان‌های شهدا عهد و پیمانی دوباره ببندیم که اجازه ندهیم گوشه‌ای از خاک وطنمان ایران به دست دشمن بیفتد.

مردم لرستان در دوران ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تقدیم ۶۶۵۰ شهید، راه پر افتخار پاسداری از خاک وطن و آرمان‌های انقلاب را استمرار بخشیدند.