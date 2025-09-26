به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده فروشگاه لوازم خانگی برای گرانفرشی به میزان ۳۶۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۳۶۲ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی همچنین گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از فروشگاه لوازم خانگی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.