تعزیرات حکومتی استان مرکزی: با اجرای طرح نظارت بر سرویس ویژه بازگشایی مدارس، متخلفان با مجازات سنگین مواجه شده و مبالغ اضافی دریافتی را عودت خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از اجرای طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در استان خبر داد.

سعید نورالهی در خصوص طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید در استان مرکزی گفت: این طرح از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: این طرح با محوریت اداره‌کل تعزیرات حکومتی و در قالب گشت‌های مشترک همراه با بازرسان دستگاه‌های متولی بازار اجرا می‌شود.

او ابراز داشت: هدف طرح نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه انواع نوشت‌افزار، لوازم‌التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید است.

نورالهی با دعوت از شهروندان و اولیای دانش‌آموزان برای مشارکت در اجرای طرح گفت: در صورت هرگونه تخلف با متخلفین اشد برخورد را خواهیم داشت.

ورود تعزیرات به گرانفروشی در سرویس مدارس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی درباره برخورد سازمان تعزیرات با گرانفروشی در سرویس مدارس گفت: سال گذشته به رغم هشدار‌ها و تذکراتی که داشتیم، شاهد تخلف تمامی شرکت‌ها در این زمینه بودیم که ارزش ریالی آن‌ها در حال محاسبه بوده و به زودی در شعب سازمان رسیدگی خواهد شد.

او افزود: مبالغ اضافی دریافتی به خانواده‌ها عودت داده خواهد شد و در حق دولت هم مجازات سنگینی برای شرکت‌های متخلف لحاظ می‌شود.

نورالهی با بیان اینکه نرخ کرایه برای سرویس براساس کیلومتر است، گفت: شرکت‌ها به شگرد‌های مختلف هزینه بیشتری را بر خانواده‌ها متحمل می‌کنند که به شرکت‌ها در این خصوص هشدار می‌دهیم.