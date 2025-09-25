در جریان وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان ملایر فاز ۲ واحد لبنیاتی به طعم لبن با حضور وزیر جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه و احمد آریایی نژاد نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جریان سفر امروز غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان ملایر فاز ۲ واحد لبنیاتی به طعم لبن با حضور وزیر جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه و احمد آریایی نژاد نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

فاز دوم این واحد لبنیاتی با ظرفیت جذب ۳۹۰۰ تن شیر خام و تولید ۹۰۰۰ تن محصولات لبنی اعم از بستنی یخی و بستنی برپایه شیر در زمینی به مساحت ۳۱۸۱ متر و سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد تومانی آغاز به فعالیت کرد.