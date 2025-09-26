به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده فروشگاه زنجیره‌ای برای گرانفرشی برنج و روغن به میزان ۲۷۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی د رپایان گفت: بازرسان جهادکشاورزی استان گزارش تخلف را در در بازرسی از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهر ارومیه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.