همزمان با هفته دفاع مقدس، رزمایش سراسری «مهر ولایت» با هدف سرکشی و دلجویی از خانواده‌ های معظم شهدا در بردسکن در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن در حاشیه رزمایش مهر ولایت گفت: این رزمایش جلوه‌ ای از تعهد و وفاداری نیروهای انقلابی به آرمان‌ های بلند شهدا است.

سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: این رزمایش با هدف دلجویی، تکریم و تجلیل از خانواده‌ های معظم شهدا در سطح شهرستان برگزار می شود و نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در متن جامعه جاری و زنده است.

وی گفت: این رزمایش در قالب ۱۲ تیم متشکل از مسئولان شهرستان، نیروهای بسیجی، روحانیون و اعضای شورای اداری، در ایام هفته دفاع مقدس در حال برگزاری است و خانواده های معظم شهدا مورد دلجویی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: در جریان این رزمایش، با ۱۴۹ خانواده معظم شهید دیدار شد.

جنیدی گفت: در دیدار با خانواده شهیدان اکبری زارع و ذبیح الله حسینی توسط امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه به نمایندگی از استاندار خراسان رضوی و فرماندهی سپاه، از صبر و ایثار این خانواده‌ ها تجلیل شد.

امام جمعه بردسکن هم با قدردانی از برگزارکنندگان، اظهار داشت رزمایش مهر ولایت نماد وفاداری به آرمان‌ های شهدا و جلوه‌ ای از همدلی و انسجام در مسیر خدمت به خانواده‌ های ایثارگر است.

حجت الاسلام علی اصغر امینی افزود: خانواده‌ های شهدا ستون‌ های استوار انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفه‌ ای الهی و ملی است. وی در رابطه با برگزاری همایش سراسری سرکشی از خانواده‌ های معظم شهدا اظهار داشت: این حرکت ارزشمند، تجلی وفاداری به آرمان‌ های شهدا و ادامه راه نورانی آنان است.



