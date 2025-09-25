طرح «شهید عجمیان» به همت ۱۵۰ گروه جهادی از استان قم در ۱۸۹ مدرسه و ۱۵ استان کشور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌جانشین سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به اجرای گسترده طرح «شهید عجمیان» با هدف شاداب‌سازی مدارس و ایجاد شور و نشاط در سال تحصیلی جدید گفت: این طرح با همکاری گروه‌های جهادی از ابتدای تابستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مهرماه به پایان برسد.

عباس روحی افزود:تاکنون در استان قم بیش از ۱۴۰ مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته و علاوه بر آن، این ۱۵۰ گروه‌ جهادی استان در قالب اعزام به ۱۵ استان دیگر نیز مشارکت داشته‌اند که نزدیک به ۴۹ مدرسه در سراسر کشور رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شده است.