به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سخنگوی دانشگاه میبد گفت: اسامی منتخبین سی و دومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۴۰۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در نشست خبری مشترک سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان و مسعود حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منتشر شد.

عابدینی افزود: در میان اسامی دانشجویان نام دکتر مجتبی انصاری‌مقدم دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد نیز به چشم می‌خورد و این دانشجو به عنوان یکی از ۱۵ دانشجوی نمونه‌ی کشور در مقطع دکتری انتخاب شده است.

سه‌شنبه ۸ مهر در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور از این دانشجو تقدیر خواهد شد.

بگفته‌ی حبیبا معاون وزیر علوم تحقیقات وفناوری، ثبت نام دانشجویان درجشنواره دانشجویان‌نمونه از ۱۷ آذرماه تا ۱۹ دی ماه صورت گرفته وسپس از ۲۰دی تا ۱۵ اسفند، دانشگاه‌ها داوری مرحله دانشگاهی را انجام دادند و در مرحله بعد از ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ داوری مرحله کشوری صورت گرفته است. در مرحله اول انتخاب دانشجویان نمونه، یک هزارو ۶۶۳ دانشجو ثبت نام کردند که در مرحله کشوری ۹۳ نفر امتیاز کسب کردند، مجدد داوری در تهران صورت گرفت که از بین این ۹۳ نفر که ۸۳ دانشجوی ایرانی و ۱۰ نفر دانشجوی کشور‌های خارجی بودند در شش گروه آموزشی، ۲۳ نفر در مجموع برگزیده وزارت علوم شدند.

از مجموع این ۲۳ دانشجوی برگزیده ۱۵ نفر دانشجوی دکتری، ۳ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶ نفر دانشجویان کارشناسی از ۱۵ دانشگاه کشور منتخب جشنواره دانشجویان نمونه شدند.

اسامی منتخبین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری به شرح زیر است: