دراگان اسکوچیچ پس از توقف خانگی مقابل فجرسپاسی شیراز گفت: از نتیجه بازی راضی نیستم، اما از تلاش بازیکنان راضیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پس از دیدار مقابل فجرسپاسی افزود: از نتیجه بازی راضی نیستم، اما از تلاش بازیکنان راضیم. با ابتکار عمل خودمان بازی را شروع کردیم و تیم حریف را ۹۰ دقیقه در فشار گذاشتیم. از تصمیمات تکنیکی بازیکنان راضی نیستم. با تغییر سیستم و فرصت کم برای این تغییر سیستم مان خوب بودیم.

وی ادامه داد: می‌توانستیم موقعیت سازی بیشتری انجام بدهیم. در دقیقه آخر هم یک موقعیت به حریف دادیم که این یک قضیه نرمال و غیر نرمال است. بازی نمی‌تواند یک‌طرفه باشد و از این جهت غیر نرمال است که این موضوع را به بچه‌ها گوشزد کرده بودم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به اتلاف وقت بازیکنان فجرسپاسی گفت: امیدوارم مسئولان برگزاری لیگ برتر درباره این وضع یک چاره اندیشی اساسی کنند. فجر ۳۰ دقیقه از وقت بازی را تلف کرد. دروازه‌بان این تیم روی زمین بود و مسئولان برگزاری لیگ برتر باید از ذات فوتبال محافظت کنند. اگر داوران ایرانی نمی‌توانند از پس این موضوع برآیند از آلمان داور بیاورید.