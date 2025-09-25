برگزاری سیونهمین یادواره ۱۱۰ شهیدشهر هشتگرد
آئین سیونهمین یادواره ۱۱۰ شهید گرانقدر شهر هشتگرد عصر امروز با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم ولایتمدار و مسئولان محلی در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
سردار غلامحسن دربندی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس با تأکید بر حمایت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی را از مهمترین ضرورتهای امروز کشور عنوان کرد.
وی همچنین نقش شهدا را در استحکام و اقتدار ایران اسلامی یادآور شد و از نسل جوان خواست با پاسداری از آرمانهای شهیدان، مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه دهند.
این مراسم با برگزاری نوحهخوانی، سینهزنی و تجدید میثاق حاضران با آرمانهای شهدا پایان یافت و بار دیگر نمادی از همبستگی و پایبندی مردم هشتگرد به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.