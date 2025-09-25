چالشهای سرویس مدارس استثنایی در قزوین؛ کریمی: شهرداری همکاری کند
سرپرست آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین، از مشکلات موجود در سرویسدهی مدارس استثنایی در شهر قزوین خبر داد و خواستار همکاری شهرداری برای حل این معضل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
کریمی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: طرح رایگان شدن سرویس مدارس استثنایی در شهرهای محمدیه، آبیک، اقبالیه، الوند، بیدستان، شریفیه و بوئینزهرا با موفقیت اجرا شده است و این اقدام در سال گذشته نیز سابقه داشته است.
کریمی به مشکلات موجود در شهر قزوین اشاره کرد و گفت: با وجود ۱۰ مدرسه و ۳۳۰ دانشآموز در شهر و ۲۰۰ دانشآموز از حومه، مشکلاتی در زمینه سرویسدهی وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد که شهر تاکستان با ۲ مدرسه، با چالش عدم تامین سرویس مواجه است.
کریمی از عدم پرداخت مبلغ ۱.۱ میلیارد تومان مصوب شورای شهر قزوین برای هزینههای بهمن و اسفند سال گذشته خبر داد و افزود که این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است.
وی همچنین عنوان کرد: تلاشها برای حل مشکل با معاون ترافیک شهردار قزوین و سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی به نتیجه نرسیده است.
کریمی راهکار جایگزینی را پیشنهاد داد: "ارائه لیست دانشآموزان به شهرداری و واریز ماهانه هزینه سرویس به حساب خود دانشآموزان."
کریمی اعلام کرد: قصد دارد دوشنبه هفته آینده با شهردار تاکستان کیوان رحمانی، ملاقات کند تا مشکل سرویس دانشآموزان استثنایی این شهر را پیگیری نماید.
وی اطمینان داد : در صورت عدم پرداخت توسط شهرداریها، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بخشی از هزینهها را از محل منابع داخلی خود تامین خواهد کرد.
کریمی بر لزوم پای کار آمدن شهرداریها و پرداخت هزینهها طبق مصوبه دولت و مجلس تاکید کرد.
او افزود: قرار است روز یکشنبه این موضوع در شورای آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گیرد.