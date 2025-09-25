به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دفاع مقدس برای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا راهی خانه شهیدی می‌شویم که مثل هزاران شهید این مرز و بوم برای دفاع از وطن از همه چیز و همه کس خود گذشت.

شهید غلامعلی سافلی از دوران جوانی و قبل از انقلاب با آگاهی و بصیرت راه خود را انتخاب کرد.

شهیدی که حتی برای بهترین روز برادرش یعنی ازدواج او سنگر خود را ترک نکرد. شهید بزرگوارسرانجام در اول آبان سال ۶۱ در منطقه عملیاتی کردستان به فیض شهادت نائل آمد.