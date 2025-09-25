به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان؛ وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر یکروزه خود به گیلان عصر امروز در شورای برنامه ریزی و مسکن گیلان با اشاره به موقعیت ممتاز و خاص استان درکشور گفت: گیلان به لحاظ طبیعی و استراتژیکی موقعیت ممتازی در کشور دارد و باید از این ظرفیت به نحو شایسته‌ای استفاده کرد چرا که گیلان فقط متعلق به گیلانیان نیست بلکه مطالبات گیلان مطالبات مردم کشوراست.

فرزانه صادق با بیان اینکه گیلان علاوه بر موقعیت طبیعی و خدادادی مردمانی دارد که از دیرباز تاکنون به عنوان سرمایه اجتماعی این استان محسوب می‌شوند افزود: وجود بزرگ مردانی، چون میرزای جنگلی دلیل قاطع برای این ادعاست.

وی با اشاره به ضرورت توسعه استان به ویژه در بخش راه و مسکن گفت: باید زمینه حضوربخش خصوصی درهمه عرصه‌ها به ویژه حوزه راه و مسکن در گیلان پررنگ‌تر شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به محدودیت منابع در کشور هم گفت: علی رغم محدودیت‌ها، مسوولیت‌ها نباید فراموش شود و ما موظف به خدمات رسانی به مردم هستیم.

وی به پروژه‌های در دست ساخت گیلان در حوزه راه هم اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین طرح راه آهن رشت - آستارا است که با جدیت در حال تکمیل است و این اقدام مهم گامی رونق استان و توسعه اقتصادی و اتصال شمال به جنوب خواهد شد.

فرزانه صادق همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن هم اشاره کرد و گفت: توجه به شرایط زیست محیطی و تاکید بر بلند مرتبه سازی درگیلان دردستور کار قراردارد و تلاش می‌شود تا کار‌های عقب افتاده در حوزه مسکن گیلان تسریع یابد.

توجه به بنادر و حمل و نقل دریایی، توسعه آزاد راه‌ها، تقاطع‌ها و دیگر برنامه‌های حوزه راه و شهرسازی از دیگر مطالبی بود که وزیر راه و شهر سازی بر آن تاکید کرد.

استاندار گیلان هم در این نشست با بیا ن اینکه در سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی مصوبا تی داشتیم که منافع عمومی برای گیلان در پی دارد گفت: توسعه فرودگاه رشت و افزایش حمل و نقل هوایی و ریلی، تکمیل خط آهن رشت – آستارا، تسهیل تردد در جاده‌های استان با توسعه حمل و نقل جاده‌ای و تسریع در ساخت مسکن ملی از مهم‌ترین دستاور دهای سفر زیر راه و شهرسازی به گیلان است که امیدواریم به زودی نتایج آن در گیلان مشاهده شود.

در این نشست همچنین مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی برلزوم رفع مشکلات حوزه راه، کاهش بارترافیکی به دلیل گردشگر پذیر بودن گیلان و ورود حجم بالای مسافردر روز‌های تعطیل سال تاکید کرد.