سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد گفت: می‌دانیم که برابر تیمی قدرتمند و پرستاره قرار می‌گیریم، اما هدف ما این است در حضور هواداران خود، سه امتیاز مسابقه را به دست آوریم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سیدمهدی رحمتی سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان افزود: برای کسب سه امتیاز تلاش خواهیم کرد.

وی گفت: درباره بازی فردا باید بگویم با یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های ایران روبه‌رو هستیم، تیمی که جزو قوی‌ترین‌هاست. همانطور که می‌دانید شرایط برای ما کمی سخت بوده است، چون در دو هفته گذشته نتوانستیم امتیاز کامل کسب کنیم و فردا هدف‌مان این است که از ابتدای بازی قوی و قدرتمند ظاهر شویم تا در حضور هواداران‌مان سه امتیاز را به دست آوریم.

رحمتی افزود: مطمئن باشید تمام توان و تلاش ما برای این مسابقه به کار گرفته می‌شود. فردا همه بازیکنان در اختیارمان هستند. خدا را شکر محروم و مصدوم نداریم و تنها آقاجانپور نمی‌تواند تیم را همراهی کند. دیگر بازیکنان آماده حضور در میدان هستند.

وی گفت: روی نقاط قوت و ضعف تیم کار کردیم و امیدواریم فردا به لطف خدا سه امتیاز را به دست آوریم. همانطور که هواداران همیشه کنارمان بودند باز هم انتظار داریم نود دقیقه از تیم حمایت کنند.

رحمتی ادامه داد: سپاهان سال‌هاست بهترین مهره‌های ایران را جذب کرده و کادر فنی توانمندی داشته است. کارنامه آقای نویدکیا روشن است و نمی‌توان درباره تیمی با چهار یا پنج بازی قضاوت قطعی کرد. این تیم حتی وقتی گفته می‌شود چند بازیکن ندارد باز هم ترکیبش پر از ملی‌پوش است.

سرمربی تیم فوتبال خیبر گفت: برای تمام دقایق مسابقه فردا برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در ورزشگاه خودمان روزی خوب و خاطره‌انگیز برای هواداران رقم بزنیم. این هدف اصلی ماست و تمام انرژی خود را برایش می‌گذاریم.

رحمتی در پایان تصریح کرد: ان‌شاءالله در کنار هواداران و با انرژی مثبت و حمایت بی‌وقفه‌شان بتوانیم نتیجه‌ای کسب کنیم که هم برای تیم و هم برای فوتبال لرستان افتخارآفرین باشد.