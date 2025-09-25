به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌در مهم‌ترین بازی‌ها پنجمین روز مسابقات جام شهدای دفاع مقدس، تیم شهرداری با نتیجه پرگل ۹ بر ۳ درمانگاه امام صادق (ع) را شکست داد. همچنین تیم استانداری با نتیجه ۵ بر ۲ فست‌فود باما را مغلوب کرد.

در دیگر دیدار‌های این مرحله، تیم خبرنگاران شهید نبی‌گل با برتری ۳ بر صفر اصحاب رسانه را از پیش رو برداشت و تیم نوسازی مدارس نیز با نتیجه قاطع ۴ بر صفر درمانگاه شهریار را شکست داد.

این مسابقات با حضور پرشور علاقه‌مندان در سالن صادقیه قم ادامه دارد و تیم‌ها برای صعود به مراحل پایانی رقابت نزدیکی دارند.