توقف تراکتور مقابل فجر سپاسی شیراز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم فوتبال تراکتور در پنجمین هفته از لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۷ امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف فجر سپاسی شیراز رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت.

این دیدار که در حضور بانوان هوادار تراکتور برگزار می‌شد سرخ‌پوشان تبریزی از همان دقایق ابتدایی روی دروازه میهمان خیمه زده و بازی را تهاجمی شروع کردند.

اما فجر سپاسی که در چهار هفته گذشته شکستی را نداشته رو به بازی تدافعی آورده و راه‌های نفوذ به دروازه خود را بسته بود.

در حالی که توپ و میدان در اختیار شاگردان اسکوچیچ بود و آنها موقعیتی به حریف ندادند دروژدک در دقایق پایانی نیمه نخست گل نخست تراکتور را به ثمر رساند که پس از بازبینی صحنه، داور گل را به دلیل خطای هند امیرحسین حسین‌زاده مردود اعلام کرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در آغاز نیمه دوم نیز تراکتور مالکیت بازی را بر دست گرفت و چندین موقعیت به دست آورد که با مقاومت مدافعان فجر سپاسی از دست رفت.

در اواسط نیمه دوم دو موقعیت مشکوک به پنالتی نیز در محوطه جریمه تیم میهمان رخ داد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

در ادامه شاگردان اسکوچیچ هر چه زدند به در بسته خوردند تا پیروز قربانی و تیمش با ارائه بازی بسته و دفاعی موفق شود تبریز را با کسب یک امتیاز ترک کند.

گفتنی است قضاوت این دیدار بر عهده موعود بنیادی فر بود.