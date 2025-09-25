به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ ستاد حسن راه چمنی فرمانده پادگان امام رضای مراغه در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای دفاع مقدس گفت:این مراسم با هدف تجدید عهد و پیمان با شهدا، امام شهدا و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

سرهنگ ستاد راه چمنی افزود: امروز امنیت و آرامش ایران اسلامی از برکت ایستادگی رزمندگان دفاع مقدس و خون شهدا محقق شده است.

وی با تاکید بر تلاش مسئولان برای خدمت بی منت به مردم، بر وحدت و همدلی مردم و مسئولان در راستای اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد.

فرمانده پادگان امام رضای مراغه افزود: نیرو‌های مسلح و مردم عزیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه به دنیا نشان دادند که ملت بزرگ ایران با وحدت و همدلی برای دفاع از این آب و خاک آماده هستند.

سخنرانی و خاطره گویی رحیم بیداروند از رزمندگان دوران دفاع مقدس، مداحی، مرثیه، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای دفاع مقدس از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم و امنیت ایران اسلامی یک هزار و چهارصد شهید تقدیم کرده‌اند.