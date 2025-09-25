مازیار زارع پس از تساوی ملوان مقابل پرسپولیس در نشست خبری گفت: فکر می‌کنم به آن چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم که استفاده نکردیم،



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مازیار زارع اظهار داشت: ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که نیمه اول بازی با پرسپولیس را پشت سر بگذاریم و در نیمه دوم بازی بهتری شد. به بچه‌ها گفته بودم که هرچه از بازی بگذرد فضای بیشتری پیدا می‌کنیم و می‌توانیم موقعیت ایجاد کنیم و فکر می‌کنم به آن چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. موقعیت‌های خوبی داشتیم که استفاده نکردیم، پرسپولیس هم چند موقعیت داشت و بازی بدی نشد. نتیجه خیلی برای ما بد نیست و خیلی خوشحال هستم زمانی که بچه‌های آکادمی ما به زمین رفتند، روندمان بهتر شد.

سرمربی ملوان در واکنش به یادآوری اینکه بازی دو تیم مطرح کشورمان در ورزشگاه آزادی برگزار نشد، گفت: بازی در ورزشگاه آزادی برای هر دو تیم بهتر بود. جوانان ما هم خیلی‌های‌شان دوست داشتند در ورزشگاه آزادی بازی کنند و شاید حتی خیلی از آنها ورزشگاه آزادی را ندیده‌اند.

زارع درباره شرایط ورزشگاه شهر قدس تصریح کرد: چمن کیفیت خوبی داشت، ولی رختکن‌ها خیلی وضعیت خوبی نداشت. امیدوارم زودتر ورزشگاه آزادی آماده شود تا پرسپولیس و استقلال هم که دوست دارند آنجا بازی کنند، بروند در آزادی بازی کنند. فکر می‌کنم زورشان هم آنجا بیشتر است.

سرمربی ملوان درباره شرایط این روز‌های پرسپولیس هم گفت: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و تیمی است که جلوی آن بازی کردن سخت است. وحید هاشمیان نیاز به زمان بیشتر دارد تا تفکراتش را در تیم پیاده کند. با پنج شش هفته هیچ مربی نمی‌تواند نتیجه بگیرد. با شناختی که از او دارم می‌دانم که هم تفکرات خوبی دارد و هم اینکه دارای اخلاق خوبی است. امیدوارم با درایت او شرایط پرسپولیس خوب باشد. امیدوارم وضعیت تیم ما هم خوب باشد و امتیازات بیشتری بگیریم.

وی در پایان راجع به کسب اولین امتیاز به‌عنوان مربی مقابل پرسپولیس گفت: هرچه شما می‌گویید درست است.