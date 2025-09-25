گلزار شهدای بردسکن با نثار شاخه‌ های گل و قرائت فاتحه عطر افشانی و غبارروبی شد.

شرکت‌کنندگان با حضور در کنار مزار شهدا، بار دیگر با آرمان‌ های بلند انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام تجدید میثاق کردند.

مهدی کفاش با اشاره به نقش بی‌ بدیل شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور، گفت: «علم و دانش در سایه ایثار و فداکاری شهدا رشد یافته است و امروز وظیفه ماست که با ترویج فرهنگ ایثار، مسیر تعالی علمی را ادامه دهیم. وی هدف اصلی این برنامه‌ ها را زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزش‌ های دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد.

سه ویژگی رزمندگان و شهدا که زمینه‌ ساز ظهور است

مدیرحوزه علیمه حضرت ولیعصر (عج) شهرستان صالح‌ آباد در یادواره شهدای دهستان باغ‌ کشمیر که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با تجلیل از مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس، سه ویژگی اصلی این شهیدان را تبیین کرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین اسماعیل بخشی با اشاره به حضور ناظر شهدا بر اعمال زندگان، عبودیت، رضایتمندی از خدا و استفاده از فرصت‌ ها را سه ویژگی اصلی شهیدان دفاع مقدس برشمرد و گفت: اگر این سه ویژگی در جامعه امروز باشد، می‌ توانیم زمینه را برای ظهور فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه شهدا و رزمندگان به اوج بندگی رسیده بودند، گفت: آنان بلد بودند بندگی کنند، اگر ما در بندگی خودمان کم نگذاریم و بدانیم در این عالم ناظر است، یک قدم را کج برنمی‌ داریم.

بخشی با بیان اینکه این سه ویژگی در سنت نبوی و نهضت حسینی نیز موجود است، تاکید کرد: اگر این سه ویژگی در جامعه امروز ما باشد، می‌ توانیم زمینه را برای ظهور حضرت حجت(عج) فراهم کنیم.

این مراسم با حضور گسترده ائمه جماعات تشیع و اهل سنت، مسئولان، بسیجیان، فرهنگیان، کشاورزان و مردم روستاهای دهستان باغ‌ کشمیر و به همت حوزه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهدا (ع) در روستای نعتو صالح‌ آباد برگزار شد.