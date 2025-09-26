مدیر کل کمیته امداد استان گفت: اکنون ۳۱ هزار و ۷۰۰ نفر سالمند تحت حمایت این نهاد در استان قرار دارند و از حمایت‌های مختلف این نهاد بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهی راد گفت: ۲۸ میلیارد ریال برای کمک به معیشت و تامین مایحتاج اولیه سالمندان زیر پوشش این نهاد در استان پرداخت شد.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مایحتاج اولیه و بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال برای نگهداری و تامین پوشینه سالمندان هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه سالمند به افراد بالای ۶۰ سال اطلاق می‌شود، گفت: علاوه بر هزینه‌های نگهداری و پوشینه، سالمندان زمین‌گیر تحت حمایت از خدمات و تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی نیز برخوردار می‌شوند.

خراسان شمالی با جمعیت بیش از یک میلیون نفری دارای ۴۹ هزار خانوار شامل ۱۰۶ هزار مددجوی زیر پوشش خدمات نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.