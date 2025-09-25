به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰ میلیارد ریال برای مرمت اضطراری قلعه سورک شهرستان فرخ‌شهر اختصاص پیدا کرد.

علیرضا جیلان گفت: این مبلغ برای تعمیر حوض و مرمت اضطراری قلعه سورک اختصاص داده شده است.

ویافزود: قلعه سورک را نصرخان ملقب به سردار جنگ حدود ۱۰۰ سال قبل ساخته و بنای آن شامل ساختمان اصلی با دو طبقه زیرزمین و همکف، ابنبه جانبی شمال و جنوب آن، ورودی هشتی‌شکل و حمام کوچک بوده، مصالح آن از خشت و نمای آن از آجر است.

جیلان گفت: قلعه سورک ۲۲ تیرماه ۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شد