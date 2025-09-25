به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خیرالله جلیل پور گفت: این طرح با تلاش راهداران و به‌کارگیری ماشین‌آلات راهداری برای ارتقای ایمنی تردد روستاییان انجام شد. وی گفت: از اواخر شهریورماه سال جاری، عملیات بهسازی و تسطیح مسیر روستای طلینه در بخش رودشت آغاز و در چند روز کاری با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این پروژه شامل تسطیح و بهسازی ۵۰۰ متر از جاده خاکی روستا بود که با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات راهداری از جمله یک دستگاه لودر، دو دستگاه کامیون و یک دستگاه گریدر انجام شد. تلاش راهداران باعث شد تا این مسیر که پیش‌تر دچار ناهمواری و مشکلات عبور و مرور بود، به شکل مناسبی برای تردد اهالی روستا آماده شود.