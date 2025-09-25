به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ یدالله نادری گفت: ساعتی پیش یک دستگاه وانت آریسان در حوالی دربند واژگون شد که دو سرنشین آن به دلیل شدت حادثه جان باختند.

وی، علت واژگونی خودرو را خواب آلودگی و عدم کنترل آن توسط راننده اعلام کرد و افزود: غروب امروز هم یک عابر پیاده به دلیل برخورد خودرو در سطح شهر ازنا جان خود را از دست داد.

سرهنگ نادری تصریح کرد: شهروندان و رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند تا بروز حوادث رانندگی به حداقل برسد.