خیبر به کسب سه امتیاز مقابل سپاهان امیدوار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید مهدی رحمتی عصر امروز سوم مهرماه در کنفرانس خبری پیش از دیدار با سپاهان اصفهان به شرایط تیمش در ۲ هفته گذشته اشاره کرد و گفت: فردا تمرکز کامل بازیکنان برای آغاز بازی به صورت قدرتمند و کسب پیروزی خواهد بود.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال تکرار داوری بازی‌های گذشته افزود: اشتباهات داوری به معنی تأثیر مستقیم بر نتیجه نیست و خیبر همیشه تلاش می‌کند حمایت از داوران را در اولویت قرار دهد.

سرمربی خیبر گفت: تمرکز تیم بیشتر روی آماده‌سازی ذهنی و فنی بازیکنان است تا بتوانند بهترین عملکرد خود را در زمین ارائه دهند.

رحمتی همچنین به اهمیت حمایت هواداران اشاره کرد و از آنها خواست در طول ۹۰ دقیقه بازی همچون بازی‌های قبلی تیم را همراهی کنند تا روز موفقی برای باشگاه و هواداران رقم بخورد.

وی در ادامه با اشاره به قدرت سپاهان اصفهان بیان کرد: این تیم با بازیکنان ملی‌پوش و سطح بالا، تیمی پرمهره و قدرتمند است و خیبر باید برای موفقیت، از ابتدا فشار را بر حریف وارد کند.

سرمربی تیم سپاهان هم با اشاره به اینکه خیبر تاکنون عملکرد موفقی داشته است درباره شرایط تیمش بیان کرد: با وجود ارائه بازی‌های نسبتا خوب، نتیجه‌گیری برای تیم اهمیت دارد بنابراین صرف انجام بازی خوب کافی نیست، هدف اول، ارائه بازی زیبا و سپس کسب امتیاز است.

نویدکیا درباره شایعات و حواشی پیرامون تیم افزود: هیچ بحث خاصی رخ نداده و مدیران تیم با بازیکنان جلسه داشته‌اند، تا زمانی که بتوانم به تیم کمک کنم در خدمت سپاهان خواهم بود و در صورت عدم امکان ادامه همکاری، تصمیمی جمعی اتخاذ خواهد شد.

وی درباره مصدومان تیم سپاهان توضیح داد: امید نورافکن آماده بازی است، اما چند بازیکن دیگر هنوز شرایط لازم را برای حضور در میدان ندارند.

نویدکیا در خصوص تغییرات تیم و آسیب‌دیدگی‌ها گفت: این عوامل باعث شده تا شرایط سپاهان تاحدودی دشوار شود، اما باور دارم کیفیت بازیکنان به سطح مناسبی رسیده و امیدوار هستم با استمرار تمرین و بازی، تیم نتایج بهتری کسب کند.

سرمربی سپاهان در پایان تاکید کرد: لیگ برتر دیگر بازی راحتی ندارد و تیم‌ها باید با تمام توان برای موفقیت تلاش کنند بنابراین کیفیت بازیکنان نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیم‌ها خواهد داشت.

خیبر هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا ۴ مهر ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم آباد میزبان سپاهان اصفهان است.

خیبر هم اکنون با هفت امتیاز در رده سوم و سپاهان با ۲ امتیاز در چهاردهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.